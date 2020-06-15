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Это добавило стресса — в Центре оценивания рассказали об отмене пробного ВНО Замдиректора Центра оценивания качества образования рассказала о цели пробного тестирования и причине его отмены

Пробную сессию внешнего независимого оценивания (ВНО, также распространена украинская аббревиатура ЗНО) на днях отменили, выпускники пройдут ее дистанционно. Первое тестирование должно было пройти 15 июня. Как это отразится на основной сессии ВНО, рассказала в эфире "Украина 24" заместитель директора Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко.

"Пробное ЗНО будет проходить дома, вряд ли можно назвать такой формат "онлайн". Это добровольная процедура, в ней могут принимать участие все желающие, а могут не принимать. На результатах основной сессии это не отразится. Но, конечно, это отразилось на стрессе организаторов и участников, и это явно не добавляет им здоровья", — сказала она.

По словам Вакуленко, процедура пробного ВНО платная, она стоит от 138 до 150 гривен в зависимости от региона. Сейчас Офис президента дал поручение Министерствам образования и финансов разработать механизм возвращения этих денег в связи с отменой сессии, так как фактически выпускники не пройдут полноценное ВНО. Сам Центр не мог бы этого сделать, так как большинство денег было потрачено на подготовку к тестированию.

"У нас было довольно много участников, около 211 тысяч участников, которые регистрировались на около 350 тысяч тестирований. Это важная процедура, потому что значительная часть результату ВНО лежит в поле личного отношения и умения человека сконцентрироваться, правильно распределить время. Пробное тестирование — прекрасный способ проверить, сможет ли участник это сделать", — сказала она.

Вакуленко отметила, что единственная причина отмены пробного ВНО — это эпидемиологическая ситуация в Украине.

Ранее и.о. министра образования рассказала, кто принимает решения о датах проведения ВНО.