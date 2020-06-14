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Врач назвала две причины роста заболеваемости коронавирусом Врач рассказала, почему летом больше украинцев стали заражаться COVID-19

Почему растет количество больных коронавирусом, объяснила в эфире "Украина 24" профессор кафедры инфекционных болезней Национального медицинского университета им. Богомольца Оксана Выговская.

"С одной стороны, каждый день увеличивается количество тестирований. С другой стороны, это связано с тем, что идет рост абсолютных чисел, стали больше болеть. И сейчас очень интересная ситуация. Если в начале у нас соотношение было 70% — это легкие бессимптомные больные, то сейчас идет увеличение госпитализаций и пациентов с симптомами, то есть рост клинических проявлений", — сказала она.

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Также врач отметила, что в росте заболеваемости частично виновата и жара.

"Такая ситуация, потому что летний период несет с собой определенные риски. Мы должны понимать, что эту неделя, когда мы отмечали рост, была высокая температура, то есть жара, и эта жара является провоцирующим фактором. Очень много людей плохо переносят жару, на фоне которой их хроническая патология активируется. Поэтому идет обращение за медицинской помощью, поэтому соответственно появляется клиническая симптоматика", — сказала она.

Ранее о том, каким будет нынешнее лето в условиях эпидемии коронавируса, рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.