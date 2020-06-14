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Дезинфекция и свободные кресла: какие меры безопасности будут в кинотеатрах В кинотеатрах рассказали, какие меры безопасности против коронавируса планируют после открытия

Совладелец сети кинотеатров Дмитрий Деркач рассказал в эфире канала "Украина 24", какие меры безопасности в кинотеатрах будут после открытия.

"Это будет дезинфекция кресел между сеансами, размещение множества дезинфекторов в фойе кинотеатра, это будет ограничение очередей, организация этих очередей, защитные маски для кассиров, других сотрудников, попкорн и снеки будем продавать в закрытых емкостях. Кроме того, будут предписания от государственных органов, мы будем обязательно их выполнять", — сказал он.

Деркач заверил, что в кинотеатрах пытаться учитывать пожелания клиентов — расстояние между креслами полтора метра, дезинфекция и вопрос с масочным режимом внутри кинотеатра.

"Обязательно найдутся те, кому будет трудно сидеть 2-3 часа в маске. Это вопрос сложный, и пока мы не нашли решения. Относительно кресел, мы будем делать такую ​​возможность, чтобы можно было купить одно кресло и рядом два свободных, и также будут парные места, где будут вместе два кресла продаваться, и рядом с ними с обеих сторон будут свободные места", — сказал он.

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