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По всей Украине сильные грозы: спасатели дали советы, как уберечь себя В ГСЧС рассказали, как минимизировать ущерб от непогоды

За прошедшие сутки 7 областей пострадали от непогоды. О том, как избежать неприятных последствий, рассказал в эфире канала "Украина 24" пресс-офицер ГСЧС Украины Александр Хорунжий.

"Во-первых, не нужно, по возможности, парковать автомобили под деревьями, так как сильный ветер может повалить дерево, не дай Бог это будет на машину. Поэтому надо держаться подальше от деревьев", — посоветовал он.

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Также Хорунжий сообщил, как нужно вести себя людям, когда идет гроза.

"Надо закрыть окна плотно и в это время не находиться на улице, по возможности, и не прятаться под большими деревьями, чтобы гроза не настигла человека в это время", — сказал он.

Напомним, от непогоды пострадали Тернопольская, Черновицкая, Ивано-Франковская, Николаевская, Кировоградская и Днепропетровская. Упали 32 дерева, подтоплено 49 жилых домов, 73 двора, 35 приусадебных участков. Жертв и пострадавших предварительно нет, сообщили в ГСЧС.