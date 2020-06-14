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Каким будет лето во время карантина — глава Минздрава сделал заявление Министр здравоохранения рассказал, что число заболевших COVID-19 увеличилось из-за несоблюдения ограничений

О том, каким будет нынешнее лето в условиях эпидемии коронавируса, рассказал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала "Украина 24".

"С 22 мая страна живет в условиях адаптивного карантина. Мы начали это делать, чтобы постепенно возвращаться к обычной нормальной жизни. Но в условиях карантина, но с соблюдением тех мер, которые рекомендует МОЗ. К большому сожалению, многие решили, что смягчение — это полная отмена карантина. И мы увидели результат. Вирус очень быстро напомнил о себе. Уже несколько дней подряд мы бьем антирекорды по количеству заболевших. Результат — некоторые регионы 10 июня не смогли перейти на следующий этап: не открылись рестораны, которых так долго все ждали, не состоялись другие обычные для нашей жизни мероприятия, открытие баз отдыха и т.д.", — сказал он.

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Степанов призвал украинцев соблюдать ограничительные меры.

"Каким будет лето — все зависит исключительно от нас. Я обращаюсь ко всем вам, уважаемые украинцы, соблюдайте те меры, о которых говорит Минздрав. Подумайте о себе, близких, пользуйтесь масками, соблюдайте социальную дистанцию. Все зависит исключительно от нас и находится в наших руках. Будьте здоровы", — сказал он.

Ранее главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, что вторая волна коронавируса COVID-19 может совпасть по времени с сезонным гриппом.