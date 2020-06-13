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Как уберечь здоровье от жары – врач дал советы украинцам Перепады температуры создают большой стресс даже для здорового человека

Семейный врач Юрий Зинчук в эфире канала "Украина 24" дал советы украинцам, как в жаркую летнюю погоду позаботиться о своем здоровье и не стать жертвой теплового удара.

"Самое страшное для человека – это перепады температуры. Был холод до 6 июня – и вдруг, сразу жара +33. Это большой стресс даже для очень здорового организма", - подчеркнул врач.

Тем, кто отдыхает на море, Зинчук рекомендовал не злоупотреблять пребыванием на солнце.

"Люди устали от коронавируса, от карантина, и всем хочется подставить спину солнечным лучам, схватить загар, но это может обернуться плачевно. Когда вы едете на отдых, я бы рекомендовал пребывать на солнце до 11:00 и после 17:00 – получать солнечные ванны, когда нет такого сильного риска обгореть", - отметил он.

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Врач посоветовал обязательно запастись средствами, которые могут спасти от солнечных ожогов.

"Пребывание на солнце грозит тепловым ударом, потому что очень быстро испаряется влага из организма. Необходимо принимать достаточное количество жидкости. Если норма человека 1,5-2 литра в день, то на солнце норму нужно увеличить", - добавил Зинчук.

Напомним, ранее врач-эпидемиолог Людмила Мухарская в эфире канала "Украина 24" рассказала, какие правила в летний сезон должны соблюдать украинцы при покупке еды.