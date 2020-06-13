Как покупать еду на отдыхе – врач назвала простые правила
Эпидемиолог объяснила, можно ли подхватить коронавирус через продукты
Украинцы на отдыхе должны соблюдать простые правила при покупке еды, чтобы не подвергать здоровье опасности в сезон отпусков.
Об этом рассказала в эфире канала "Украина 24" врач-эпидемиолог Людмила Мухарская.
"COVID-19 не передается через еду. Вопрос, у кого покупать, более важен. Она должна быть термически обработана, не должна быть сырой, желательно, чтобы даже овощи были термически обработаны. И важно понимать, где и как покупается. Если доставка – люди должны быть защищенными, без проявления какого-либо заболевания, особенно респираторного. И надо при доставке соблюдать определенную дистанцию", - заявила Мухарская.
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Напомним, что врач-эпидемиолог Людмила Мухарская в эфире канала "Украина 24" также рассказала, что украинцы, отдыхающие на пляжах, должны придерживаться карантинных мер безопасности и соблюдать дистанцию.