Как покупать еду на отдыхе – врач назвала простые правила

Украинцы на отдыхе должны соблюдать простые правила при покупке еды, чтобы не подвергать здоровье опасности в сезон отпусков.

Об этом рассказала в эфире канала "Украина 24" врач-эпидемиолог Людмила Мухарская.

"COVID-19 не передается через еду. Вопрос, у кого покупать, более важен. Она должна быть термически обработана, не должна быть сырой, желательно, чтобы даже овощи были термически обработаны. И важно понимать, где и как покупается. Если доставка – люди должны быть защищенными, без проявления какого-либо заболевания, особенно респираторного. И надо при доставке соблюдать определенную дистанцию", - заявила Мухарская.