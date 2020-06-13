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Карантин в Украине: чиновники вместе с полицией хотят взяться за пляжи Жесткие меры будут направлениы на недопущение второй волны коронавируса

В Украине Государственное агентство развития туризма намерено привлечь полицию и местные власти к контролю за соблюдением правил карантина на пляжах

Об этом рассказала в эфире канала "Украина 24" глава Гостуризма Марьяна Олеськив. По ее словам, в случае несоблюдения карантинных ограничений пляжи будут закрывать.

"Наши правоохранители и местные власти должны обратить внимание, и также мы призываем всех обращать внимание… Если мы все не будем следить за тем, чтобы не создать вторую волну заболевания, просто мы закроем все эти пляжи. Если украинцы поедут на пляжи других стран, они будут соблюдать правила. Мы обязательно соберемся еще раз, в том числе с МВД, поговорим о контроле за всеми правилами", - сказала Олеськив.

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Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов в эфире канала "Украина" 24 объяснил, почему в Украине резко выросла статистика заболеваемости коронавирусом.