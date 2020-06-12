18:53, Сегодня

Введение двойного гражданства в Украине: министр назвал два условия Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил о необходимости "взвешенного решения"

Институт двойного гражданства в Украине можно ввести лишь в том случае, если оно будет недоступно для государственных служащих и для желающих получить паспорт России.

Об этом рассказал в эфире канала "Украина 24" министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Министр в целом положительно высказался об идее двойного гражданства в Украине:

"Мы видим миллионы украинских граждан за границей, которые хотят оставаться украинскими гражданами, но уже осели в других странах. Мы не можем терять этот человеческий капитал, это будет преступлением против Украины, если мы позволим этим людям ассимилироваться и стать субъектом политики других стран".

Читайте также Кто сможет получить электронный паспорт - министр назвал две категории

Глава МИД заявил о необходимости "взвешенного решения" в данном вопросе.

"По моему мнению, решение может состоять из двух элементов - признание двойного гражданства со всеми странами, кроме государства-агрессора. Можем расширить этот список на страны-члены СНГ, если хотим дополнительный предохранитель, но это дискуссионный вопрос. И запрет на двойное гражданство для лиц, которые занимают должности в органах государственной власти и местного самоуправления", - пояснил Кулеба.

Министр заявил, что МИД совместно с другими органами власти готов участвовать в разработке закона о двойном гражданстве.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире канала "Украина 24" также рассказал о сотрудничестве Украины с НАТО.