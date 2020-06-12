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Розовый или зеленый: история с костюмом Малюськи получила продолжение Министр провел голосование среди интернет-пользователей

Министр юстиции Украины Денис Малюська в эфире канала "Украина 24" рассказал, как пользователи соцсетей помогли ему с выбором костюма в магазине.

Министр в шутку отметил, что, благодаря "народовластию" интернет-пользователей, он между розовым и зеленым костюмами выбрал зеленый.

"Мы декларировали, когда шли к власти, что будет народовластие. Состоялось голосование, победитель однозначно зеленый, поэтому зеленый костюм купил. Фото продемонстрирую завтра", - сказал Малюська.

Как известно, министр юстиции сделал селфи в одном из магазинов одежды и спросил у пользователей Facebook, какой из костюмов ему стоит купить - розовый или зеленый. Малюська написал, что жена позволит ему купить розовый костюм только если соответствующее фото наберет 2000 лайков. Стоимость обоих костюмов была одинаковой - 1800 грн.

Сообщение Малюськи получило большой резонанс в соцсетях и собрало сотни комментариев с советами.

Напомним, ранее министр юстиции Денис Малюська рассказал на телеканале "Украина 24" подробности тюремной реформы.