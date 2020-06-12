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На Закарпатье скандал из-за нового района — комментарий политолога Эксперт рассказал, несет ли угрозу создание на Закарпатье Береговского района с венгерским населением

На Закарпатье возник скандал из-за административно-территориальной реформы. Якобы в проекте появился отдельный Береговский район, который ранее не предусматривался. Обозреватели предположили, что это делается в интересах Венгрии. Ситуацию прокомментировал политолог Дмитрий Тужанский в эфире канала "Украина 24".

"Риски есть, как при любой реформе, но совсем не те, которые озвучиваются в медиа в последние два дня. Это не риски, связанные с сепаратизмом или с образованием этнических автономий. Наоборот, в новосозданном Береговском районе доля венгерского населения уменьшится с 70% до 40%. Сегодняшний Береговский район намного более венгерский, чем тот, который будет", — сказал он.

По словам эксперта, риски связаны непосредственно с реформой, потому что она сложная.

"Вопрос в том, как будут сбалансированы полномочия между районной властью и ОТГ (объединенная территориальная громада — ред.). Нужно понимать, что админреформа идет параллельно с децентрализацией, они составляют основу реформы местного самоуправления, и большинство полномочий переходит к ОТГ. Вопрос, что остается на уровне района. Это технические вопросы, они не привязаны к Береговскому району", — сказал он.

Ранее политолог Дмитрий Тужанский заявлял, что создание на Закарпатье нового района, населенного преимущественно венграми, не будет нести дополнительных угроз для суверенитета Украины.