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ВНО во время карантина: в Минобразования назвали условия и даты И.о. министра образования рассказала, как пройдет внешнее независимое оценивание

О том, как пройдет в этом году внешнее независимое оценивание (ВНО, также часто используется украинская аббревиатура ЗНО), рассказала и.о. министра образования Любомира Мандзий в эфире канала "Украина 24".

"Есть закон, по которому государственная итоговая аттестация проводится в форме ВНО, и это является основанием для его организации. Оно должно, и мы делаем все для этого, быть безопасным. Мы каждый день общаемся с Министерством здравоохранения, они мониторят ситуацию. Мы отвечаем за процесс, а они — за эпидемическую ситуацию. Сейчас ситуация позволяет провести аттестацию в форме ВНО. Это касается и Киева, и других территорий Украины", — сказала она.

Мандзий назвала даты проведения ВНО по уже утвержденному графику.

"Основная сессия пройдет с 25 июня по 17 июля, результаты объявят до 29 июля. В случае необходимости будет проведена дополнительная сессия с 23 июля по 11 августа, результаты будут опубликованы 14 августа", — сказала она.

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По словам и.о. министра, с 1 августа абитуриенты смогут зарегистрировать электронные кабинеты для поступления в вузы. Если из-за карантина не получится передать в вуз оригиналы документов, то их можно будет подать удаленно при помощи электронного ключа.