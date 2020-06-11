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"Могу и сто раз": украинский министр отжался в прямом эфире - видео Министр спорта продемонстрировал свои спортивные способности

Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт продемонстрировал свои навыки отжимания в прямом эфире канала "Украина 24".

"Если люди сидят дома (в связи с карантином из-за эпидемии коронавируса - Ред.), надо, чтобы занимались спортом. Это очень важно для нас", - заявил Гутцайт во время беседы с журналистами телеканала.

Ведущая Елена Цинтила спросила у министра, сколько он может сделать отжиманий. На это он ответил: "Я спортсмен". С ведущей договорились на 20 отжиманий, хотя Гутцайт заявил, что может и сто.

"Не все становятся чемпионами, но мы должны быть здоровыми. Наша нация должна быть здоровой", - прокомментировал он.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов в эфире "Украины 24" рассказал, возможно ли новое ужесточение карантинных правил в стране.