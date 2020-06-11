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Боевики мешают: пограничники о ситуации на пунктах пропуска на Донбассе Пресс-офицер Госпогранслужбы рассказал, что желающие пересечь линию разграничения согласились на самоизоляцию

С 10 июня Украина решила частично возобновить пропуск через пункты пропуска "Станица Луганская" и "Марьинка", однако боевики самопровозглашенных республик сорвали открытие этих КПВВ, не пропуская людей. О ситуации на этих пунктах по состоянию на 11 июня в эфире канала "Украина 24" рассказал пресс-офицер Госпогранслужбы в составе Объединенных сил Игорь Лизогуб.

"Контрольные пункты "Марьинка" и "Станица Луганская" начали пропускные операции с 11:00. Следует отметить, что люди не оставляли надежды попасть на временно оккупированные территории, и уже с утра собирались желающие. По "Марьинке" это около 10 транспортных средств и 15 граждан, по "Станице Луганской" - около 20 человек", - рассказал Лизогуб.

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По состоянию на 12:00 пограничники пропустили в сторону временно оккупированных территорий одно транспортное средство в "Марьинке", а в "Станице Луганской" пять человек.

"Известно, что вчера возобновили работу эти контрольные пункты, однако они фактически были заблокированы российскими оккупационными войсками, поэтому граждане не могли воспользоваться возможностью пересечь линию разграничения", - сказал Лизогуб.

По его словам, все граждане согласились пройти самоизоляцию в пунктах своего назначения, и проблем не возникало.