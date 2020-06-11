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"Открыть легко, закрыть сложно": киберэксперт о телеграм-каналах продажи наркотиков Торговцы могут создавать фейковые каналы, которые ничего не распространяют

Эксперт по кибербезопасности Сергей Денисенко в эфире канала "Украина 24" расказал, каким образом возможно бороться с распространителями наркотиков, которые для продажи своего товара используют телеграм-каналы, и с какими проблемами сталкиваются правоохранители.

"Проблема правоохранителей в том, что суды нечасто дают разрешение на снятие информации с канала связи. То есть выявить телеграм-канал может обычный гражданин, передать куда следует, но правоохранители должны действовать в соответствии с законодательством и устанавливать этих лиц", - сказал эксперт.

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Для выдачи разрешения, по словам Денисенко, суду нужно аргументированное решение следователя и открытие мотивированного уголовного производства.

"Канал создать очень легко, но закрыть его очень сложная и долгая процедура. Доказывать вину должны и оперативными мероприятиями, и техническими. Кроме того, для затруднения работы правоохранителей торговцы могут создавать фейковые каналы, которые ничего не распространяют, просто существуют", - сказал Денисенко.

Напомним, в апреле эксперт по кибербезопасности Виталий Якушев в эфире канала "Украина 24" рассказал о принципах защиты в интернете во время эпидемии коронавируса.