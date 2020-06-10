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Обвал дома в центре Одессы: подробности и видео с места событий Дом является памятником архитектуры, но не является аварийным

В центре Одессы на ул. Ясной обрушилась стена четырехэтажного жилого дома. Это произошло примерно в 3:00 10 июня. Подробности инцидента в сюжете телеканала «Украина 24».

Стены трещали по швам. Люди выбегали, почти все спаслись. Повреждены 4 квартиры, там жили 25 человек. Пострадал только один человек, у него рваная рана бедра, он находится в госпитале.

«Он (пострадавший - ред.) был именно в этой части квартиры, которая обвалилась. Так как он увидел, что пола уже нет, он пытался выбежать из комнаты и просто провалился. Сейчас ему наложили швы, он отдыхает», - сообщила невестка потерпевшего Людмила Фараджева.

Дом является памятником архитектуры, однако не является аварийным. Он построен в 1912 году. Жители говорят, что неоднократно обращались в Горсовет, чтобы решили их проблему, потому что рядом строят большие жилые массивы. Под землей находится вода, и тот материал, из которого сделан дом - ракушечник - сильно поглощает влагу. А еще недавно в квартире, где не было жителей, начала протекать вода, и это могло стать причиной одного из завалов.

Долго не могли начать разбирать завалы, был слышен сильный запах газа, поэтому спасатели перекрыли газ, и теперь начали разборки. Придавило машину, ее уже эвакуировали, также спилили дерево.

Заместитель директора городского хозяйства Одессы Наталья Мостовских заявила, что в городе проверят состояние аварийных жилых домов.

«На данный момент сотрудники коммунальных предприятий жилищно-коммунальных сервисов совместно с управлением охраны культурного наследия и другими проводят визуальное обследование всех домов, которые находятся рядом со строительными площадками. Это делается для того, чтобы понять состояние дома. Если будет необходимо, установят маяки, чтобы в дальнейшем наблюдать за состоянием несущих конструкций каждого дома. Затем будет прописан план работы с такими домами», - заявила Мостовских.

Напомним, это не первый обвал дома в Одессе за последние несколько месяцев. 7 мая на Польском спуске частично обрушился дом, никто не пострадал. Дом признали аварийным еще в 1996 году. 18 мая на ул. Торговой обвалилась стена жилого дома эвакуировали 8 человек. 9 апреля на ул. Канатной частично обрушился 127-летний дом, памятник архитектуры. Здание было не жилым.