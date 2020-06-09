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На Закарпатье могут создать венгерский район - политолог о рисках для Украины Эксперт оценил реформу децентрализации в Украине

Создание на Закарпатье нового района, населенного преимущественно венграми, не будет нести дополнительных угроз для суверенитета Украины.

Такое мнение высказал в эфире канала "Украина 24" политлог Дмитрий Тужанский, комментируя децентрализацию в Украине. По его словам, "любая реформа несет в себе угрозы, потому что меняется устоявшаяся модель".

"Прежде, чем говорить об опасности создания венгерского района, надо понимать, что речь идет о создании Береговского района через укрупнение двух районов - Береговского и Виноградовского. Береговский район состоянию на сейчас уже существует, где подавляющее большинство населения этнические венгры, где руководящие должности, как на уровне районного совета так и на уровне районной администрации, мэра города, занимают также этнические венгры. До сих пор не было каких-то проблем или конфликтных моментов, связанных с сепаратизмом. Это важно понимать и принимать как точку отсчета", - заявил эксперт.

Тужанский также напомнил о важных аспектах административной реформы по передаче полномочий на места.

"На уровне районов отменяются районные советы, но создаются префекты. Полномочия передадут из районного уровня на уровень ОТГ. На уровне района контрольные предохранители останутся в центральной власти. Поэтому, даже если Береговский район будет создан, над ним будет префект - представитель центральной власти. При каких-либо рисках может быть применено право вето, блокировки, представление в суд", - подчеркнул он.

Как известно, Министерство развития общин и территорий обнародовало план нового деления на районы украинских областей, где говорится о появлении Береговского района. Большинство населения в этом районе будет говорить на венгерском, а пролегает он возле границы с Венгрией.

Напомним, ранее нардеп от "Слуги народа" Виталий Безгин в эфире канала "Украина 24" рассказал, что в Украине в рамках децентрализации будет вчетверо сокращено количество районов. Реформа призвана сбалансировать государственное управление территориями.