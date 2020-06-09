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МОЗ облегчил работу рынкам: как соблюдаются правила В Госпродпотребслужбе рассказали, как на продовольственных рынках соблюдаются ограничения

Министерство здравоохранения ослабило требования для работы продовольственных рынков. В них уже нет пункта о трехметровой дистанции продавцов с покупателями и защитных экранах. Также температуру на входе измеряют только работникам рынка, но не покупателям.

Как соблюдаются требования, рассказал начальник Главного управления госслужбы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Киеве Олег Рубан в эфире канала "Украина 24".

"На каждом рынке каждый день работает санитарная лаборатория, которая обеспечивает контроль за соблюдением мер. Что касается пленки (между продавцом и покупателями — ред.), то нет никакой доказательной базы о том, что вирус передается через продукты питания, но есть угроза такой передачи. Основные меры профилактики — это соблюдение дистанции и средства индивидуальной защиты, усиленная дезинфекция, недопуск на работу больных людей. Это основные вещи, которые нужно соблюдать везде", — сказал он.

По словам Рубана, нарушений больше не стало. Каждый день фиксируются мелкие нарушения, которые быстро устраняются. Продавцы сначала негативно реагировали на замечания, однако когда до них донесли всю информацию, все же стали выполнять правила, рассказал он.

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