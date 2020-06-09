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Погода удивляет украинцев: эколог назвала причины Эксперт по вопросам изменения климата рассказала, действительно ли в Украине меняется климат и что с этим делать

В Украину пришла жара после затяжной прохлады. В целом в этом году наблюдалось много погодных аномалий — слишком теплая зима, очень дождливая весна, перепады погоды. О чем это говорит, рассказала эксперт по вопросам изменения климата Ольга Бойко в эфире канала "Украина 24".

"Экологи и климатологи предупреждали об этом на протяжении последних десятилетий. Вопрос был в том, слышат ли эти прогнозы люди, которые принимают решения. Мы действительно наблюдаем стабильное повышение среднегодичной температуры. Если говорить о моментах похолодания, например, пару недель назад было нетипичное похолодание для мая, то критические перепады погоды стали чаще именно из-за глобального потепления", — сказала она.

Бойко рассказала, из-за чего ухудшается климат и что нужно делать, чтобы ситуация не стала еще хуже.

"Мы сжигали уголь и ископаемое топливо на протяжении многих десятилетий, начиная с индустриальной революции, и сейчас концентрация диоксида углерода в воздухе самая высокая за все существование человечества — 415 частиц на миллион, когда норма 350 или меньше. Когда мы видим за окном нетипичные проявления погоды, мы понимаем, что изменения климата реальны. Нужно действовать. Нужно призывать власть на местах действовать, они могут сделать очень многое, от энергоэффективности до перехода на возобновляемые источники энергии. Параллельно с этим необходимо уменьшать выбросы парниковых газов в атмосферу", — сказала эксперт.

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Каждая семья может внести свой взнос в экологию, добавила эксперт: заменить лампы на экономичные, сделать комплексное утепление дома, чтобы не терять энергию, и так далее.