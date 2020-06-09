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Вспышка коронавируса в детсаду в Броварах: мэр озвучил новые данные Мэр Броваров рассказал о количестве заболевших в детском саду и о принятых мерах

В Броварах случилась вспышка коронавируса в одном из детских садов. Новые подробности рассказал мэр Броваров Игорь Сапожко в эфире канала "Украина 24".

"В пятницу был первый подтвержденный случай у воспитателя, позитивный ПЦР-анализ. Сразу этот детский сад "Калинка" был закрыт на обсервацию. На сегодняшний день мы провели 54 тестирования, девять детей с позитивным результатом и четыре работника. Один ребенок сейчас в больнице, все остальные амбулаторно под наблюдением семейного врача. У госпитализированного ребенка была высокая температура. С мамой мы на связи, следим, какая нужна помощь, ребенок в стабильном состоянии", — рассказал мэр.

Сапожко рассказал, что проводится расследование вспышки.

"Сейчас мы тестируем еще и родителей, нужно взять еще 61 анализ для ПЦР-тестов. Была создана комиссия, которая работает с отделом здравоохранения и управлением образования. Дети находятся на обсервации", — рассказал он.

Власти города также рассматривают возможность поэтапного тестирования работников детских учреждений. По словам мэра, одновременно всех протестировать нет возможности. В 19 детсадах Броваров на сегодняшний день находятся 650 детей, но рассматривается возможность в случае ухудшения ситуации усилить карантин.

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