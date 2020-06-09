11:46, Сегодня

Жара против коронавируса: врач рассказал, уйдет ли эпидемия Врач рассказал, поможет ли летняя погода в борьбе с коронавирусом

Жаркая погода пришла в Украину, но эпидемия коронавируса не пошла на спад. Помогает ли жара побороть COVID-19, рассказал семейный врач Артем Кардаш в эфире канала "Украина 24".

"Пока побеждает коронавирус. Он очень мало изучен на данный момент. Мы надеялись, что он отступит, как другие вирусные болезни — грипп, корь, краснуха и так далее, которые не переносят ультрафиолетовых лучей. Но коронавирус пока не отступает. Хотя он немного уменьшился благодаря карантину", — сказал он.

Врач рассказал, что вместе с коронавирусом летом придут и стандартные для жаркой погоды заболевания.

"Я думаю, что усилятся и бактериальные инфекции. Чаще всего летом появляются кишечные инфекции бактериального или вирусного генеза из-за того, что появилось много овощей и фруктов и употребляют их, неправильно обработав. Вспышки будут, но я думаю, стандартные. У нас люди стали более чистоплотными и больше следят за своим здоровьем. Поэтому вспышек тяжелых кишечных инфекций у нас не будет", — сказал он.

Ранее врач рассказал, что нужно делать, чтобы меньше страдать от жаркой погоды.