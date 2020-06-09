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В Украину пришла жара: врач рассказал, чего не стоит делать Врач рассказал, что нужно и чего нельзя делать в жаркую погоду

В Украине уже несколько дней держится жаркая погода. Как минимизировать вред для здоровья от жары, рассказал семейный врач Артем Кардаш в эфире канала "Украина 24".

"Во-первых, нужно пить больше воды. Старайтесь выбирать воду без газа. Ни в коем случае не пить алкоголь, особенно крепкий. Есть мнение, что пиво утоляет жажду, но это неправда, ни в коем случае не надо пить алкоголь в такую жару. Также нужно стараться как можно времени проводить на солнце, носить головные уборы и выбирать одежду из натуральных тканей", — рассказал он.

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Также врач рассказал, кто чаще страдает метеозависимостью.

"Существует несколько типов метеочувствительности. Чаще всего ею страдают люди, которые ведут малоподвижный образ жизни и имеют хронические заболевания, а также страдают избыточным весом", — рассказал он.

Ранее инфекционист рассказала, что именно способствует распространению COVID-19 в Украине.