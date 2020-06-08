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Дело MH17: суду стало известно, о чем говорили Гиркин и Дубинский Родственники погибших надеялись увидеть в суде хотя бы одного из обвиняемых

В Амстердаме 8 июня закончились слушания в суде. Рассмотрение дела MH17 о сбитом над Донбассом "Боинге" длилось целый день – 7 часов с небольшими перерывами. Были и судьи, и прокуроры, и адвокаты обвиняемых, также пришли родственники погибших. Подробнее в сюжете телеканала «Украина 24».

Родственники погибших надеялись увидеть в суде хотя бы одного из обвиняемых. Но никто не появился. Адвокаты долго спорили, они просили суд перенести заседание или поставить на паузу. А родственники погибших просят суд не останавливать слушания.

Адвокаты подозреваемого россиянина Олега Пулатова просят слушания отложить, потому что не успевают читать. Прокуроры же взялись рассказывать, как проводили исследования на месте трагедии. Так называемые «бабочки» в телах погибших свидетельствуют о том, что самолет был сбит с «Бука».

Предоставили и аудиозаписи разговоров подозреваемых, в том числе Дубинского и Гиркина, где они обсуждают сбитый над Донбассом самолет. Кроме этих двух причастными также считаются украинец Харченко, которого взяли под стражу в так называемом «ДНР», и россиянин Пулатов, который единственный согласился присоединиться к судебному процессу.

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Напомним, рейс МН17, сбитый 17 июля 2014, осуществлял перелет по маршруту из Амстердама (Нидерланды) в Куала-Лумпур (Малайзия). Он был сбит в районе Тореза Донецкой области. На борту находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все погибли.

На месте падения была организована поисковая операция, однако боевики "Донецкой народной республики" окружили эпицентр события и не допускали к нему спасателей и представителей международных организаций, неоднократно угрожая им. Кроме того, боевиками были захвачены бортовые самописцы самолета, позже они были переданы Малайзии, которая затем передала их Нидерландам.

10 марта в Нидерландах начались слушания по делу о сбитом авиалайнере.