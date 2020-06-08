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Количество больных COVID-19 растет: врач рассказала, кому нужны тесты Инфекционист перечислила категории людей, которые обязательно должны тестироваться на коронавирус

В Украине сохраняется большое количество новых заболевших коронавирусом. Нужно ли всем подряд делать тест на COVID-19, рассказала инфекционист Татьяна Логинова в эфире канала "Украина 24".

"Я думаю, что не нужно (всем делать тесты — ред.). Я считаю, что первое — должны пройти это тестирование те, кто работает в заведениях общественного питания. Второе — в медучреждениях, те, кто непосредственно работают с людьми. Они должны пройти медицинское обследование. Также те, кто находятся в местах лишения свободы, в психо-неврологических диспансерах и, возможно, в онкологических диспансерах, так как там люди с ослабленным иммунитетом", — сказала она.

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Ранее Логинова рассказала, по каким причинам заболеваемость коронавирусом все еще не идет на спад.

По состоянию на 8 июня в Украине подтверждено 27 462 случая COVID-19, из них 12 195 выздоровели, 797 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 463 случая.