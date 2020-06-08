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В Украине продолжает "гулять" коронавирус: врач назвала главные причины Инфекционист рассказала, что способствует распространению COVID-19 в Украине

По состоянию на 8 июня в Украине подтверждено 27 462 случая COVID-19. За последние сутки лабораторно подтверждено 463 случая. Почему сохраняется довольно большое количество новых больных, рассказала инфекционист Татьяна Логинова в эфире канала "Украина 24".

"Мы еще не можем сказать, что у нас эпидемия идет на спад. Мы еще видим "хвосты" заражений которые произошли 14-16 дней назад. Кроме того, у всех сейчас эйфория, что стало тепло, люди не хотят носить маски. Но я хочу подчеркнуть, что маски снимать нельзя. Их нужно менять каждые пару часов и носить их в транспорте, супермаркетах и всех местах, где много людей", — сказала она.

Врач предположила, что даже когда эпидемия действительно пойдет на спад, ношение масок станет частью культуры, и украинцы будут с их помощью защищаться не только от вспышек коронавируса, а и от туберкулеза.

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Также Логинова назвала еще одну причину, почему заболеваемость не идет на спад.

"Я думаю, что передвижение людей из западных регионов, где сильнее распространена болезнь, несет угрозу для восточных регионов и Киева", — сказала она.

Ранее экс-заместитель главы Санитарной службы Святослав Протас в эфире канала "Украина 24" рассказывал, почему не стоит опасаться резкой вспышки коронавируса.