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Потери туристической сферы от коронавируса огромны — глава Госагентства назвала цифры Украинский туризм понес большие потери, но имеет шанс быстро восстановиться

Президент Владимир Зеленский 7 июня заявил о необходимости поддержать внутренний туризм в Украине. Об этом он сказал во время поездки в Каменец-Подольский, где анонсировал презентацию региональных проектов, которые заинтересуют инвесторов для вложения средств в развитие туризма. О планах туристической отрасли рассказала глава Госагентства по развитию туризма Марьяна Олеськив в эфире канала "Украина 24".

"С туристической отраслью есть много разных прогнозов. Многое будет зависеть от открытия в том числе международных перелетов. В целом потери сферы составят от 58 до 85 процентов. Но точные прогнозы сейчас сложно делать, потому что неясно, как дальше будет идти пандемия и как быстро восстановится международный туризм", — сказала она.

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Олеськив считает, что у украинского туризма есть большие шансы на быстрое восстановление.

"В Украине внутренний туризм занимает большую долю. У нас около 80-90% туристов — это внутренний туризм. Поэтому мы пострадали немного меньше, чем страны, которые очень зависят от иностранных туристов. При активной возможности для украинцев путешествовать в этом году у туристической отрасли есть возможность очень быстро восстановиться. Этому сейчас мы стараемся содействовать в сотрудничестве с органами власти и с бизнесом. Мы анонсируем акцию, в ходе которой будем поощрять украинцев делиться впечатлениями от путешествий, рассказывать, что они посетили и как они это сделали, давать практические советы, чтобы убрать страх перед путешествиями", — сказала она.

По словам главы Госагентства по туризму, чиновники будут сотрудничать с обладминистрациями по вопросу того, чтобы сделать более удобным посещение достопримечательностей для туристов — к примеру, отремонтировать дорогу к этим достопримечательностям и так далее.