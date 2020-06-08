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В Николаеве на остановке произошла стрельба — в полиции рассказали подробности Неизвестные ранили двух человек, одного отправили на операцию

Вечером 7 июня на транспортной остановке в Николаеве произошла стрельба. Подробности рассказала спикер управления полиции Николаевской области Марина Калина в эфире канала "Украина 24".

"Вчера в полицию около 18 часов поступило сообщение о том, что на остановке транспорта на улице Лазурной неизвестные стреляли в двух человек, а затем скрылись с места происшествия. Оба пострадавших доставлены в больницу, одному из них с ранением ног назначили амбулаторное лечение, второй с ранением плеча был отправлен на операцию", — рассказала она.

По словам Калины, происшествие квалифицировали по признакам ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса "Хулиганство с применением огнестрельного оружия". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет. Стрелявшие, по ее словам, скрылись на авто.

Напомним, 2 июня на рынке "Седьмой километр" в Одессе произошла стрельба, пострадали три человека: двое мужчин и одна женщина.