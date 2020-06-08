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"Депутаты хотят отомстить пешеходам" — эксперт о новых штрафах Представитель ассоциации пешеходов Киева высказался о законе, который увеличивает наказание за нарушения ПДД

Верховная Рада на днях приняла в первом чтении закон о повышении штрафов для пешеходов за нарушение правил. Этот документ прокомментировал инициатор сообщества "Ассоциация пешеходов Киева" Денис Симковский в эфире канала "Украина 24".

"Мне не нравится эта политика, мне кажется, что наши депутаты, которые в основном автомобилисты, хотят как-то отомстить пешеходам - мол, нас штрафуют, так пусть и их штрафуют, чтобы не лезли под колеса. Как можно штрафовать человека за то, что он ходит? Надо сделать так, чтобы людям было удобно соблюдать правила. Пешеходы не сбивают пешеходов, их сбивают автомобилисты. Не более 3% случаев ДТП произошли по вине пешеходов. Или положение об обязательной светоотражающей одежде — это может быть рекомендательно. Иначе сразу вся вина будет возлагаться на пешехода", — заявил он.

Симковский заявил, что пешеходы должны быть уверены в том, что когда они вышли на переход, их не собьют и не обвинят в ДТП.

"Автомобиль - это источник повышенной опасности, а пешеход — нет. Поэтому приоритет должен быть у пешехода", — сказал он.

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Напомним, закон устанавливает увеличение штрафа с 51 гривни до 255 гривен за несоблюдение пешеходами сигналов регулирования дорожного движения, переход ими проезжей части в неустановленных местах или непосредственно перед приближающимися транспортными средствами, невыполнение других правил дорожного движения. За те же нарушения, совершенные в состоянии опьянения, штраф увеличится со 136 гривен до 510 гривен. За нарушения, повлекшие к созданию аварийной ситуации, штраф увеличивается со 170 гривен до 680 гривен, или накладывается наказание в виде общественных работ на срок от 20 до 40 часов.