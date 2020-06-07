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Резкого всплеска коронавируса не будет — эксперт объяснил причины Бывший замглавы Санитарной службы рассказал, помогает ли карантин и ожидается ли рост заболеваемости в ближайшее время

В эти выходные прошли поминальные дни, которые перенесли с послепасхальной недели из-за карантина. Кроме того, 7 июня православные отмечают праздник Троицы. Повлияют ли массовые посещения церкви на ситуацию с коронавирусом в Украине и вырастет ли число заболевших, рассказал экс-заместитель главы Санитарной службы Святослав Протас в эфире канала "Украина 24".

"Надо в космос полететь, чтобы полностью защититься, меры просто минимизируют вероятность заражения. Сейчас, если мы рестроспективно оценим те праздники, которые проводились раньше, риск был больше, так как сейчас в силу природно-климатических условий рисков меньше, чем в марте и начале апреля, до 50 человек могли заражаться в замкнутом пространстве, не применяя мер безопасности", — сказал он.

Эксперт отметил, что колебания заболевания остаются в границах начального уровня, стремительного подъема не наблюдается.

"Основная задача карантина — не остановить инфекцию, а сделать распространение заболевания равномерным. Если бы с самого начала мы применяли адаптивный карантин, то не принесли бы такого вреда экономике и не понизили уровень доверия к медицине и властям, как мы слышали, что все это делалось для того, чтобы запугать население. Это печально. Надеюсь, что в истории Украины больше не будет таких позорных случаев", — заявил он.

Ранее эпидемиолог Людмила Мухарская в эфире канала "Украина 24" рассказала, будет ли возвращение жесткого карантина в Украине.