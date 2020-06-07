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Позиция Ирана только на словах — замминистра о крушении украинского самолета Замминистра иностранных дел прокомментировал заявление иранского коллеги про скорый конец следствия

Расследование Ираном трагедии с самолетом МАУ "почти закончено", заявил в субботу заместитель министра иностранных дел Ирана по международным и правовым вопросам Мохсен Бахарванд. По его словам, Тегеран не верит, что в "черных ящиках" самолета содержится некая важная информация. Это заявление прокомментировал замминистра иностранных дел Евгений Енин в эфире канала "Украина 24".

"С первых дней после катастрофы украинская сторона направила вербальную ноту, где были сформированы требования обеспечения расследования, гарантия неповторения подобных ситуаций в будущем. Также там говорилось о переговорном процессе о компенсации родственникам и авиакомпании. Сегодня мы видим только позитивные медийные сигналы, остального не наблюдаем", — сказал он.

По словам Енина, иранская сторона не подкрепляет озвучиваемую позицию никакими документами или действиями.

"Рассчитываем, что иранская сторона перейдет к реальным делам, мы находимся на постоянной связи c иранскими властями и руководством ICAO. Иран до сих пор не передал черные ящики, и именно с этим я связываю медийную активность. Специфика дипломатии в данном случае в том, что мы должны верить подписанным документам, а не красивым словам. Сейчас Иран настаивает на человеческой ошибке, мы считаем, что без завершения уголовного процесса, технических экспертиз и без черных ящиков некорректно говорить о расследовании. На сегодняшний день мы пребываем в процессе переговоров, прошли подобный опыт с РФ, и с самого начала формировали переговорную позицию, которая может быть использована в мировых инстанциях. Хотел бы верить, что Иран заинтересован в скорейшем завершении процесса, но эта позиция не подтверждается официальными документами иранской стороны", — сказал он.

Напомним, самолет компании МАУ Boeing 737, выполнявший рейс "Тегеран - Киев", разбился утром 8 января 2020 года вскоре после вылета из аэропорта. Все 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли. 11 января иранские власти признали, что Boeing ошибочно сбили иранские военные. В марте Иран в очередной раз отказался передавать Украине черные ящики якобы из-за эпидемии коронавируса.