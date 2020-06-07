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Абитуриенты из ОРДЛО могут поступить в украинский вуз — ректор Глава Таврического национального университета рассказал об условиях приема студентов с оккупированных территорий

О поступлении абитуриентов в этом году рассказал ректор Таврического национального университета Владимир Казарин в эфире канала "Украина 24".

"По ВНО (внешнее независимое оценивание выпускников — ред.) до сих пор нет ясности, не определены сроки, Киев не выдерживает порог борьбы с коронавирусом, поэтому с этой системой есть проблемы. Нет проблем для поступления детей с оккупированных территорий. 9 июня открываются образовательные центры "Крым – Украина" и ""Донбасс – Украина" в Таврическом национальном университете им. Вернадского, в 250 м от метро «"Дружбы народов" в Киеве", — сказал он.

Казарин назвал сроки старта вступительной кампании и подчеркнул, что вуз открыт для поступающих с любыми документами.

"Еще одна хорошая новость: для желающих поступить с оккупированных территорий вступительная кампания начнется 9 июля и продлится до 23 октября. У детей будет очень долгий период. Могут подавать те, кто в этом году там заканчивает выпускной класс, у кого есть аттестат с оккупированных территорий, документы с любыми двуглавыми орлами – нас это не интересует. Может быть любой паспорт, свидетельство о рождении, - этого достаточно, мы создаем все условия для поступления в украинский вуз. Вся работа комиссии нацелена на оказание помощи", — сказал он.

Ранее и.о. министра образования Любомира Мандзий в эфире канала "Украина 24" рассказала о правилах сдачи экзаменов во время карантина.