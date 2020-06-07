Имеет ли право ребенок сменить отчество - министр поделился мнением

3 июня Верховная Рада в первом чтении проголосовала за законопроект №2450 , которым разрешается физическим лицам, достигшим 16 лет, по своему усмотрению сменить отчество. Министр юстиции Денис Малюська в эфире канала "Украина 24" прокомментировал эту законодательную инициативу.

"Хотел бы я, чтобы мой ребенок сменил отчество? Очевидно, что нет. Но имеет ли право ребенок менять отчество после взросления? Наверное, иногда да. Родители бывают разные. Бывает родитель биологический, юридический, который только указан в документах, но на самом деле не имеет ничего общего с ребенком. Либо тот, который непосредственно воспитывал ребенка.

Хорошо, если все эти роли совпадают в одном человеке, но случается это далеко не всегда. Поэтому, наверное, совершеннолетний ребенок должен иметь выбор", - сказал министр.