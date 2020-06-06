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Скандал с полицией в Павлограде: в МВД жестко отреагировали Около 500 сотрудников городской полиции выведены за штат

Руководство МВД расформировало Павлоградский отдел полиции, начальник которого был задержан по подозрению в создании преступной группы.

Об этом рассказал в эфире канала "Украина 24" советник министра внутренних дел Владимир Мартыненко.

"Проверка только начинает работать. Когда она будет проведена, после этого будут объявлены какие-то результаты. На сегодняшний день Павлоградский отдел полиции расформирован, около 500 сотрудников выведены за штат", - сообщил Мартыненко.

По его словам, после того, как будет проведен анализ деятельности полицейских, будут приняты кадровые решения.

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Отметим, ранее Служба безопасности Украины сообщила о задержании начальника полиции Павлограда. По данным СБУ, задержанный вместе с подчиненными запугивал и пытал подозреваемых для получения "нужных" показаний, фабриковал материалы уголовных производств.

Министерство внутренних дел объявило операцию по зачистке региона. В Павлоград прибыл глава МВД Арсен Аваков, глава Национальной полиции Игорь Клименко, заместитель главы Нацполиции Вадим Троян.

Напомним, ранее канал "Украина 24" составил список уголовных дел с участием правоохранителей, которые за последние годы получили наибольший резонанс - от Врадиевки до Кагарлыка.