14:05, Сегодня

Коронавирус в Украине: названы две причины резкого роста числа больных Украинцы начали пренебрегать правилами карантина

Врач Лидия Волошко в эфире канала "Украина 24" рассказала, почему в Украине снова начали фиксировать больше случаев заболевания коронавирусом COVID-19.

"Я думаю, есть несколько причин. Первое - это то, что стали больше тестировать, больше обращаться. Когда-то это должна была быть четкая симптоматика, температура... А сейчас больше доступа к тестам, люди могут самостоятельно пройти тестирование в частных и государственных лабораториях", - рассказала Волошина.

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По словам врача, статистика увеличивается за счет лучшей и большей возможности диагностики.

"А вторая причина - карантин уже ослабили, люди выходят на работу, прогуливаются. Соблюдение карантинных правил ослаблено, мало людей в масках ходят, мало людей соблюдают дистанцию. Пренебрегают правилам, которые были рекомендованы врачами", - отметила она.

Напомним, ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире телеканала "Украина 24" рассказал о дальнейших мерах по снятию или усилению карантина в регионах Украины.

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 550 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.