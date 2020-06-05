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От Врадиевки до Кагарлыка: что случилось с копами-фигурантами громких преступлений В ряде случаев виновные не понесли наказания

После изнасилования полицейскими женщины в Кагарлыке канал "Украина 24" составил список криминальных историй с участием правоохранителей, которые за последние годы получили наибольший резонанс.

Июнь 2013. Врадиевка.

29-летнюю продавщицу Ирину Крашкову изнасиловали, избили и выбросили из автомобиля в лесополосу. С многочисленными травмами женщина смогла добраться до ближайшей фермы, там потеряла сознание. Своих обидчиков потерпевшая узнала и назвала. Ими оказались капитан милиции Евгений Дрыжак, лейтенант Дмитрий Полищук и таксист Сергей Рябиненко. Возмущенные врадиевцы выламывали двери райотдела полиции, бросали в окна петарды, бутылки и "коктейли Молотова". В ответ стражи порядка, которые забаррикадировались в помещении, применяли слезоточивый газ. Силовиков бросили за решетку только после массовых протестов.

Август 2016. Кривое Озеро.

Два наряда полиции прибыли на вызов в частное домовладение. Шесть копов избили хозяина, 31-летнего Александра Цукермана, кулаками на глазах у матери и 13-летнего сына. Затем вплотную стреляли в безоружного и закованного в наручники мужчину. Две пули попали в сердце, третья застряла в легких. Убийцами оказались переаттестованные полицейские. Их руководство сначала пыталось скрыть причастность копов к трагедии, но не получилось. Об этом преступлении заговорила вся страна.

Местное отделение полиции тогда расформировали, а высшее полицейское руководство пообещало - виновных привлекут к ответственности. На сегодня все шестеро полицейских на свободе. Четверо прошли переаттестацию. Основной подозреваемый восстановился на работе через суд.

Май 2019. Переяслав-Хмельницкий.

Патрульные полицейские в неслужебное время в состоянии алкогольного опьянения стреляли из оружия по банкам. Одна из пуль срикошетила и попала в голову 5-летнего Кирилла Тлявова. Мальчик играл возле своего дома. Медики трое суток боролись за жизнь Кирилла. Но все напрасно. В деле четверо обвиняемых, из них двое полицейских.

Прошел год, резонанс утих и все уже на свободе. Под стражей остается только полицейский Иван Приходько, ему продлили меру пресечения до 26 июня.

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Сентябрь 2019. Ужгород.

Из окна четвертого этажа райотдела полиции Ужгорода выпрыгнул мужчина. Он не выдержал пыток, которые совершили на допросе полицейские. Чудом остался жив. Копы зажимали его пальцы в двери, битой били по челюсти. После огласки - руководителя отделения отстранили.

Пятнадцати полицейским вынесли выговоры, трех уволили. Сейчас в суде 2 дела.

Напомним, в городе Кагарлык 24 мая женщина обратилась в местную больницу. Она рассказала, что ее избили и изнасиловали двое сотрудников полиции, которые вызвали ее на допрос в качестве свидетеля по делу о краже имущества. После инцидента подозреваемые полицейские были задержаны, отделение полиции расформировали.

Советник министра внутренних дел Иван Варченко в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, что в Кагарлыке относительно 60 полицейских приняты меры с разной степенью ответственности, уволены 20 человек.