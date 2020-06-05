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США должны услышать Украину — бывший посол дал три совета Экс-посол США Джон Хербст рассказал, как Украина может побороть российскую пропаганду на Западе

Есть три вещи, которые нужно сделать, чтобы украинский месседж был услышан в США. Об этом заявил экс-посол США в Украине Джон Хербст во время Киевского форума, который транслировал канал "Украина 24".

"Самое важное — это то, что украинские лидеры должны говорить четко и делать правильные акценты. Первое — подчеркивать важность наших отношений. Второе — показать твердое намерение пресекать любые попытки вмешательства в американские выборы. И третье — разъяснять людям угрозы, которые возникают. Поэтому важно говорить прямо и честно", — сказал он.

Хербст рассказал, как украинская власть может эффективно противостоять пропаганде Кремля.

"Самое важное, что может сделать украинская власть, в том числе и Верховная Рада, — это двигаться вперед по пути реформы. Поскольку главный пропагандистский нарратив Кремля, который существует и в Америке, и в Западной Европе, заключается в том, что Украина является безнадежно коррумпированной. Именно поэтому нужно достигать прогресса в реформах, что является важнейшим именно для интересов Украины, даже без учета фактора Соединенных Штатов. Но это даст Украине дополнительные преимущества и в Соединенных Штатах", — сказал он.

Ранее Хербст заявил, что у фальшивых скандалов в Украине один источник.