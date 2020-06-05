16:48, Сегодня

В США есть две истории об Украине — экс-посол Уильям Тейлор рассказал подробности о восприятии Украины в Соединенных Штатах

В США могут воспринимать Украину двояко. Об этом рассказал посол Соединенных Штатов в Украине в 2006-2009 годах и временный поверенный в делах США в Украине в 2019-2020 годах Уильям Тейлор во время Киевского форума, который транслировал канал "Украина 24".

"В Вашингтоне существует два нарратива по Украине. Одна история — это старая Украина. И я включаю сюда такие категории, как коррупция, история с импичментом и все те сложности, к которым это привело. Это негативная история. Но есть и лучшая, положительная история, двухпартийная история о поддержке Украины. И мы хотим ее усиливать. Это история, в которой Украина пытается утвердиться, в которой она защищается от российской агрессии и от войны, которую навязывает Российская Федерация", — сказал он.

Тейлор отметил, что есть определенные риски в вопросе, какая история об Украине победит.

"Понимание Украины Америкой такое, что Украина пытается стать нормальным европейским государством. И это положительная история. Именно эта история, о которой мы уже упоминали, имеет двухпартийную поддержку, а также военную помощь. Это и есть положительная история, на которую нужно обращать внимание. Однако нет гарантии, что не будет распространяться и другая история, прежде всего некоторыми желающими в самой Украине. Такие люди есть. Поэтому украинские политики, граждане должны делать упор на ценностях и стремлениях, составляющих ту положительную историю", — сказал он.

Ранее экс-посол США Джон Хербст заявил, что у фальшивых скандалов в Украине один источник.