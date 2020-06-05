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Экс-посол США: у фальшивых скандалов в Украине есть один источник Джон Хербст вспомнил о пленках якобы Порошенко и Байдена

Заинтересованные люди будут и дальше пытаться распространять фальшивую информацию об Украине. Об этом заявил экс-посол США в Украине Джон Хербст во время Киевского форума, который транслировал канал "Украина 24".

"Такие попытки будут продолжаться, и это опасно. Но я думаю, их удастся сдержать, поскольку есть понимание того, что источник, а скорее источники фальшивого нарратива в Украине являются коррумпированными, пророссийскими, а в некоторых случаях просто российскими", — сказал он.

Хербст вспомнил "пленки Порошенко-Байдена", которые якобы могут свидетельствовать о влиянии бывшего вице-президента США Джозефа Байдена на пятого президента Украины.

"Вот почему так называемый "скандал с пленками", вокруг которого так много маниакального внимания в Украине, не получил серьезного отклика в Соединенных Штатах. Здесь понимают, что этот так называемый скандал в Украине был запущен нечестивым союзом Кремля, определенными коррумпированными лицами в Украине, которые не хотят реформ, и приверженными к Кремлю силами в Украине. Ни эти люди, ни их интересы не являются легитимными. И это хорошо понимают в Америке. Поэтому я относительно уверен, но только относительно, что проблема использования Украины как инструмента раздора в США будет сдержана", — заявил экс-посол.

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