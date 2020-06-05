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За полицией будут следить видеокамеры - в МВД сообщили подробности Советник главы МВД рассказал, сколько будет стоить система видеофиксации в полицейских участках

Глава МВД Арсен Аваков во время часа вопросов к правительству рассказал, что после скандала в Кагарлыке в полиции введут систему видеофиксации. Что это значит, рассказал советник министра внутренних дел Владимир Мартыненко в эфире канала "Украина 24".

"Когда человек попадает в отделение полиции, там будут видеокамеры. Будет фиксироваться все пребывание задержанного в полиции с фиксацией времени, когда человек был доставлен, и времени, когда начались процессуальные действия (допросы и так далее). В пилотном режиме такая система работает в Кировоградской области", — рассказал он.

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Для работы такой системы по всей стране в бюджет нужно заложить около 20 млн евро, добавил Мартыненко. Это стоимость закупки оборудования.

Также советник министра рассказал, что в Кагарлыке расформировано отделение полиции, поэтому сейчас там есть представительство Обуховской полиции, так что правоохранители там есть и они работают. Мартыненко призвал молодых украинцев идти работать в полицию, чтобы "своим примером показать, что можно законным образом бороться с преступностью".

Напомним, в городе Кагарлык женщина обратилась в местную больницу. Она рассказала, что ее избили и изнасиловали два сотрудника полиции, которые вызвали ее на допрос в качестве свидетеля по делу о краже имущества. После инцидента подозреваемые полицейские были задержаны, отделение полиции расформировали.