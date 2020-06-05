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Больше украинцев поедет на заработки за границу — эксперт назвал причины Эксперт по международному трудоустройству рассказал, куда украинцы могут уехать на заработки

С 3 июня в Украине возобновили работу визовые центры. Под посольствами Польши уже замечены большие очереди. Об украинцах, едущих на заработки за границу, рассказал вице-президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Николай Александров в эфире канала "Украина 24".

"Сохраняются определенные проблемы. Так, людям, которые выезжают за границу, необходимо две недели пробыть на карантине, и это много кого отпугивает. Украинцам нужны деньги прямо сейчас, и они хотят приехать и сразу работать с первого дня. Кроме того, не восстановлено нормальное транспортное сообщение, и людям сложно добраться до той же Польши. Нужно как-то доехать к работодателю. Но с 15 числа будет восстановлено транспортное сообщение, и люди поедут на работу более массово. Кроме того, в Польше ведут разговоры о том, чтобы через пару дней снять карантинный режим", — сказал он.

Также он рассказал о том, как изменился рынок трудоустройства за границей за время карантина.

"Он очень изменился за эти два месяца и притормозил. Но я думаю, очень скоро все восстановится, и я даже прогнозирую, что еще больше украинцев поедут на работу за границу в этом году чем раньше. Многие потеряли работу в Украине, зарплаты очень низкие и продолжают отставать от европейских. Человек может поехать и заработать за три месяца довольно большие деньги, а потом вернуться и еще три месяца отдыхать", — сказал он.

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Также Александров назвал три страны, которые разрешают трудоустройство по биометрическому паспорту: это Польша, Венгрия и Словакия. Польша остается наибольшим рынком для украинских трудовых мигрантов. Украинцы больше хотят работать в Германии, но там больше ограничений, отметил эксперт. К примеру, там необходимо знать язык, что не является необходимым в Польше, но языки учить не хотят — это занимает много времени, а деньги нужны поскорее.

"Украинцы будут стараться попасть в более богатые страны, такие как Германия, Нидерланды, Норвегия, Швеция. Еще одно направление — это страны Балтии, которые также активно сейчас привлекают украинцев, потому что их граждане в значительной мере работают в Скандинавии и Великобритании", — рассказал он.

Ранее президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник в эфире телеканала "Украина 24" назвал причины, из-за которых украинцы будут массово выезжать на заработки за границу.