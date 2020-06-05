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"Украина завтра" — новое социально-политическое ток-шоу канала "Украина 24" Программа будет выходить по пятницам в 21:00

5 июня «Украина 24» представляет масштабное социально-политическое ток-шоу «Украина завтра», в котором ведущие канала делают обзор актуальных событий недели и подробно обсуждают новости, которые будут влиять на украинцев уже завтра. Ведь «Украина 24» всегда там, где происходит самое важное. Программа будет выходить по пятницам в 21:00.

«В мире ежедневно происходят события, которые кардинально меняют условия нашей жизни. Чтобы вместе разобраться в сегодняшней непростой ситуации и уметь различать настоящие новости от дезинформации, «Украина 24» запускает остросоциальную программу — «Украина завтра». Ведущие канала подробно будут разбирать, что происходит в Украине на самом деле, и будут моделировать, как конкретная ситуация повлияет на каждого из нас в будущем. Это не только профессиональный обзор событий, но и прогноз для страны», — рассказывает главный редактор «Новостной Группы Украина» Юрий Сугак.

«Украина завтра» — социально-политическое ток-шоу, в котором канал «Украина 24» не только подводит итоги недели, но и делает прогноз, анализируя топ-новости и основные темы, отслеживает развитие наиболее резонансных событий. Каждый вопрос рассматривается с позиций различных мнений, чтобы зритель мог составить собственную картину всего, что произошло за неделю.

Каждую пятницу ведущие будут приглашать в студию первых лиц государства и тех людей, чьи решения влияют на жизнь каждого украинца, и чье мнение имеет большой авторитет в обществе. Ведущие канала «Украина 24» будут вести программу включениями из трех разных студий. Уже в первом эфире зрители увидят Алену Цинтилу и Алексея Бурлакова, Марию Скибу и Андрея Булгарова. Также к обсуждению присоединятся Олег Билецкий вместе с Виолеттой Логуновой.

Социально-политическая программа будет иметь несколько специальных разделов и форматов: дискуссию в студии, эксклюзивные интервью, прямые трансляции с места событий, ответы на вопросы зрителей. Динамично, остро, объективно — только так будет происходить диалог в программе «Украина завтра».

Не пропустите премьеру социально-политического ток-шоу «Украина завтра» уже сегодня в 21:00 на информационном канале «Украина 24»!