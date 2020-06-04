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В университет Шевченко пришли с обыском: появились подробности Полиция проводит следствие по делу о взяточничестве

В главном корпусе Национального университета имени Тараса Шевченко прошли обыски. Их проводят якобы в рамках расследования уголовного дела по взяткам служебных лиц. Подробности — в сюжете канала "Украина 24".

В университете проводятся следственные действия, внутри находится полиция. К журналистам вышли два полицейских, которые отказались что-либо комментировать. Они сказали, что сначала нужно дождаться окончания следственных действий — тогда, возможно, что-то прокомментируют.

Известно только, что следствие ведется по делу о взяточничестве, это подтвердила полиция. Якобы декан юридического факультета Иван Гриценко вымогал взятку. За что именно — точно не известно, однако журналисты пообщались с активистом, который и является заявителем по этому делу. По его словам, на факультете годами вымогаются взятки за защиту диссертаций, дипломных работ, и так далее.

Ранее и.о. министра образования рассказала о конце учебного года в школах и о правилах сдачи экзаменов во время карантина.