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Жилые дома в Украине "доживают" свой срок - впечатляющие цифры от нардепа Новое жилье в Украине не превышает 2-3% от общего числа

Народный депутат из фракции «Слуга народа», заместитель председателя комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк в эфире телеканала «Украина 24» рассказала о проблемах жилого фонда.

«Более 80% всего жилого фонда в Украине было построено до 80-х годов. Это достаточно большая цифра, потому что средний возраст жилого дома в Украине составляет 46 лет. Мы можем увидеть, что после 2000 года вроде бы и строится жилье в Украине, но новое жилье не превышает 2-3% от общего числа», - отметила нардеп.

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По ее словам, в Украине жилой фонд имеет все признаки устаревшего жилого фонда.

«Плюс надо смотреть, какой же аварийный фонд, потому что аварийный фонд касается больше безопасности наших граждан и жителей таких домов. И именно аварийному фонду должны уделять больше внимания органы местного самоуправления, чтобы он в первую очередь шел на реконструкцию, реновацию отселение и т.д.» - отметила Шуляк.

Ранее президент Ассоциации по недвижимости Юрий Пита рассказал, как изменились цены на жилье и от чего зависит, как будет развиваться ситуация на рынке.