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Коронавирус во Львове нельзя победить по одной причине - Садовый Мэр объяснил, при каких обстоятельствах город снова усилит карантин

Мэр Львова Андрей Садовый в эфире канала "Украина 24" заявил, что коронавирус во Львове не будет преодолен минимум до конца года. По его словам, на ситуацию с заболеваемостью COVID-19 негативно влияет близость границы с Евросоюзом.

"Мы как можно больше проводим тестирований, и имеем больше больных по результатам ПЦР. Если каждая область будет делать больше тестов, также будет иметь рост... Для нас важен процент количества заболевших от количества протестированных. На вчера было 19%. Подобные проценты, 14-15 -19%, держатся в течение последнего месяца", - сообщил Садовый.

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По словам мэра, в случае, если показатель заболеваемости дойдет до 23%, власть будет снова усиливать карантин.

"У нас сегодня шведский вариант. С одной стороны, люди на улице, в магазинах, работают летние террасы. Но все мы должны быть осторожными, иметь маски, постоянную дезинфекцию, контроль за собой и своими родными... Но невозможно побороть коронавирус, если мы открываем границы. Львов находится в 60 км от границы ЕС. Если откроют авиасообщение, можно мерить температуру человеку, который приезжает, но вы не знаете, что внутри у него", - сказал он.

По мнению городского головы Львова, "надо смириться, что коронавирус будет с нами, возможно, до конца этого года".

Напомним, ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире телеканала "Украина 24" рассказал о дальнейших мерах по снятию или усилению карантина в регионах Украины.