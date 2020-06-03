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Грозил покончить с собой: суд принял решение по "минеру" моста Метро На суде Ткаленко вел себя агрессивно и не хотел отправляться в СИЗО

Суд арестовал на два месяца Виталия Ткаленко, который угрожал взорвать мост Метро в Киеве. Суд предоставил задержанному возможность внести залог в размере 315 тысяч гривен. Подробности — в сюжете канала "Украина 24".

Ткаленко 32 года. Он вел себя в суде агрессивно, использовал нецензурные слова. На вопрос о том, что заставило его заявить о минировании моста, было очень сложно понять собственно мотивы. Он жаловался на свое детство, якобы рейдеры забрали квартиру, мать в психиатрической больнице. Адвокат представила справку с определенными заболеваниями, и судья сказал, они касаются в том числе психического здоровья.

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Арестованный очень не хотел, чтобы его отправили в СИЗО, и даже грозился покончить с собой. Вместо этого он просил отправить его на лечение.

Напомним, патрульная полиция Киева сообщила о задержании злоумышленника, который угрожал взорвать мост Метро. Полиция успешно провела спецоперацию. Сначала несколько машин подъехали к месту, где стоял человек с пакетом, через минут 10-15 полиция с ним поговорила и он сдался.