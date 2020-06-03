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Штрафы для пешеходов повысят — в полиции рассказали о числе нарушений В Патрульной полиции рассказали, сколько пешеходов привлекается к ответственности за нарушения

Верховная Рада намерена увеличить до 680 гривен штрафы за нарушение правил дорожного движения пешеходами. За закон проголосовали в первом чтении. Эту инициативу прокомментировал замначальника департамента Патрульной полиции Алексей Билошицкий в эфире канала "Украина 24".

"Привлечений к ответственности пешеходов за нарушение — десятки тысяч случаев в год. Говорить о том, что полиция не реагирует, нельзя. Есть нюансы привлечения к ответственности пешеходов — установление личности. Если у нарушителя при себе нет документов, то процесс замедляется. Есть и другие нюансы, которые делают процесс менее эффективным, чем он мог бы быть", — рассказал он.

Билошицкий назвал основные цели повышения штрафов для пешеходов.

"Повышение ответственности имеет и превентивный эффект, и цель приведения ответственности пешехода к современным реалиям. Ранее предусмотренные меры устанавливались очень давно, и 51 гривна — это неадекватное наказание", — сказал он.

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Законопроектом устанавливается увеличение штрафа с 51 гривны до 255 гривен за несоблюдение пешеходами сигналов регулирования дорожного движения, переход ими проезжей части в неустановленных местах или непосредственно перед приближающимися транспортными средствами, невыполнение других правил дорожного движения. За те же нарушения, совершенные лицами в состоянии опьянения, увеличивается штраф со 136 гривен до 510 гривен. За нарушения, повлекшие к созданию аварийной ситуации, также увеличивается штраф со 170 гривен до 680 гривен, или накладывается штраф в виде общественных работ на срок от 20 до 40 часов.