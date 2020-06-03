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Из Госрезерва пропали тысячи вагонов зерна: у Авакова объяснили слова о "мышах" В МВД рассказали, что еще было украдено с государственных складов

Пропавшее зерно из Госрезерва расхищалось годами. Об этом заявил советник главы МВД Арсена Авакова Михаил Апостол в эфире канала "Украина 24". Он также прокомментировал шумиху в сети из-за формулировки "съели мыши" в своем сообщении.

"О похожих фактах в госпредприятиях, таких как ГПЗКУ, Госрезерв, я пишу уже лет семь. А тут так получилось, что добавил слово "мыши", и это вызвало резонанс. Открыто уголовное дело, в соответствии с выводами аудиторской комиссии украдено на 800 млн гривень. Мы узнаем, кто это. Это государственный неприкосновенный запас, и это случилось не вчера и не позавчера, эта разница набиралась минимум пять, а то и больше лет. Скорее всего, остались документы, нам в принципе неизвестно фактически, куда все это делось, но думаю, скоро по заказу следствия будет проведена аудиторская проверка, и мы все узнаем", — сказал он.

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Апостол добавил, что расхищалось не только зерно, а и другие запасы.

"Это не только вопросы зерна, но и запасов топлива, продуктов питания и сотен тысяч тонн сахара, настолько вопиющие факты были, но запомнилось только зерно. Это будет очень тяжелый и долгий процесс, по всем складам Украины товара на десятки миллиардов гривен", — сказал он.

Напомним, 31 мая Апостол сообщил в своем Facebook о пропаже запасов из Госрезерва. "Почти 2700 вагонов зерна, которое должно бы находиться на хранении в Госрезерве, "съели мыши". Сумма убытков более 800 млн.грн. Эту недостачу, по словам бывшего руководителя Госрезерва Ярослава Погорелого, обнаружили в ходе аудита", — написал он.