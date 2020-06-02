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Коронавирус в Украине пойдет на спад - врач назвала причину Распространение COVID-19 сдерживают несколько факторов

Заболеваемость коронавирусом COVID-19 в Украине пойдет на спад уже в ближайшие недели, когда погода станет по-настоящему летней.

Об этом в эфире канала "Украина 24" рассказала врач-инфекционист Евгения Менжулина.

По словам медика, сейчас распространение болезни сдерживает тот факт, что многие люди находятся на дистанционной работе, а также очень сознательно пользуются общественным транспортом.

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"Будем надеяться, что и в дальнейшем не будет такого высокого распространения, количество больных будет снижаться. Благодаря усилиям врачей и мерам, которые принимаются, количество выздоравливающих увеличивается... Солнышко и ультрафиолетовое облучение инактивирует вирус. И вообще, в теплую погоду у нас лучше работает иммунная система. В адекватно теплую погоду - я не говорю сейчас о плюс 40, когда солнце в зените", - рассказала Менжулина.

Напомним, ранее бывший министр экономики Тимофей Милованов в эфире канала "Украина 24" озвучил прогноз, сколько людей в Украине погибнет от коронавируса до конца года.