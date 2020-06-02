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Вину пешехода в ДТП будет сложно доказать - адвокат о видеофиксации По словам юриста, придется привлекать экспертов-автомехаников

Адвокат Андрей Стеблевский в эфире канала "Украина 24" рассказал, что виновными в ДТП часто бывают пешеходы, но доказать их вину даже при наличии видеофиксации будет сложно.

"Не всегда пешеходы внимательны при переходе улицы, ПДД обязывают пешеходов убедиться в отсутствии опасности для себя при переходе улицы даже на разрешающий сигнал. И очень часто у пешеходов бывают с этим проблемы, это приводит к авариям и тому, что люди попадают в больницы. Очень часто опасность для дорожного движения создают пешеходы", - сказал адвокат.

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По словам Стеблевского, вину пешехода в ПДД доказать довольно тяжело.

"Тут срабатывают доказательства совокупности - может сыграть роль видеофиксация, показания свидетелей, но есть еще существенный момент – даже если вины водителя вроде бы и нет, имеет значение установление того, мог ли водитель избежать наезда на пешехода, тут уже играют роль выводы автотехников, экспертов", - сказал Стеблевский.

Напомним, в Украине с 1 июня начала работать видеофиксация нарушений ПДД.

О том, почему лучше заплатить штраф, чем пытаться оспорить его в суде, рассказал автоюрист Андрей Вареник в эфире канала "Украина 24".