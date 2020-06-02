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Когда Украину накроет новая волна коронавируса: прогноз врача Сегодня врачи фиксируют меньше больных коронавирусом, но угроза остается

Вторая волна эпидемии коронавируса COVID-19 может накрыть Украину осенью, когда условия для болезни станут наиболее благоприятными.

Об этом рассказала в эфире канала "Украина 24" врач-кардиолог Лидия Волошко.

По ее словам, на сегодняшний день врачи получают гораздо меньше вызовов, чем в начале карантина, но они все же есть - "и пневмонии, и положительные ПЦР".

Также Волошко дала прогноз по динамике заболеваемости коронавирусом.

"Между врачами мы прогнозируем, что осенью может быть вторая волна. Есть погодные условия, есть ОРВИ, ослаблена иммунная система чаще в это время, что может спровоцировать повторную волну заражений COVID-19", - отметила врач.

Напомним, главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко в эфире канала "Украина 24" заявил, что Украина избежит второй волны коронавируса при двух обстоятельствах.